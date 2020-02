Winderig, maar gezellig carnaval in Poelgilderdam

Kudelstaart – Niet helemaal ‘weggewaaid’ is het carnaval in Poelgilderdam afgelopen weekend. De kinderoptocht zaterdagmiddag is prima verlopen. Wel een stevig briesje, maar het heeft niet geregend. Het feest na de optocht in de Dorpstaveerne was heel gezellig met als hoogtepunt een optreden van de illusionisten-broers Roy en Justin Huiskens. En natuurlijk de prijsuitreiking voor de mooiste kar en outfit en deze is gewonnen door de Magische waarzegsters.

Rondje van de burgemeester

In de avond stond het Prinsenbal op het programma. Een heel druk bezochte avond met het officiële moment: De overhandiging van de sleutel van het dorp door burgemeester Gido Oude Kotte aan Prins Richard de Eerste. De eerste burger mocht even de staf van Prins Richard vasthouden in ruil voor een rondje drankjes. De muziek in de grote zaal werd verzorgd door de band Jacks of al Trades. Tot in de late uurtjes is gefeest.

Geen optocht door storm

De zondag verliep heel anders dan gepland. Storm Ellen gooide roet in het eten. Het waaide zo hard dat door De Pretpeurders besloten moest worden om de optocht niet door te laten gaan. Toen in de ochtend een groot aantal dranghekken omver geblazen werd, was dit voor de carnavalsvereniging voldoende om de optocht af te lasssen. “Het is niet veilig voor deelnemers en omstanders”, aldus De Pretpeurders.

De Prinsen hebben in de ochtend een groot aantal ‘bouwers’ bezocht om hen een hart onder de riem te steken. En aan hen werd gevraagd om vooral naar het Dorpshuis te komen voor het ‘binnenfeestje’ en hier is groots gehoor aan gegeven. Het was een druk bezochte en gezellige carnavalsviering. Regelmatig werd de polonaise ingezet en werd vrolijk meegehost op de carnavalskrakers. Voor wie zin had in wat andere muziek kon in de kleine zaal kijken, luisteren en dansen op de countrypop van de Hobo String Band. Al met al een winderig, maar prima verlopen carnavals-weekend.

Foto’s: www.kicksfotos.nl