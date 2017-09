Win een make-over in Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Op zaterdag 30 september kun je een geweldige metamorfose in winkelcentrum Zijdelwaard winnen. Via de facebookpagina van het winkelcentrum kun je jezelf of iemand van wie jij vindt dat hij / zij een metamorfose verdient opgeven. Op 30 september om 10.00 uur worden alle deelnemers aan deze winactie verwacht in het winkelcentrum en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Compleet ander mens

De winnaar wordt gedurende de hele dag in de watten gelegd. Hij of zij zal aan de hand meegenomen worden door een styliste. De styliste zal helpen met kledingadvies, het uitzoeken van een nieuw kapsel en daarna wordt de winnaar door de styliste naar de schoonheidsspecialiste gebracht voor een fijne behandeling. Al met al wordt het een hele leuke dag en loopt de winnaar of winnares als een compleet ander mens het winkelcentrum weer uit.

Wilt u de winnaar ook feliciteren en aanwezig zijn bij de prijsuitreiking? Kom dan naar deze fashiondag op 30 september vanaf 10.00 uur in winkelcentrum Zijdelwaard.