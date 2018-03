Wim Konst wint de sneldamtitel bij K&G

De Kwakel – Wim Konst had net naast het clubkampioenschap gegrepen en was tijdens het sneldammen bij K&G op wraak uit. In de voorrondes wist hij zich, samen met Adrie Voorn, Piet Terlouw en Leo Hoogervorst, te plaatsen voor de finale ronde. Deze ronde viel iets te laat voor Leo, de nestor had al zijn krachten al verspeeld en viel net naast het podium. De volgende afvaller was Piet die van Wim en Adrie verloor.

De finale partij was dus tussen Wim en Adrie een replica van de laatste wedstrijd van de onderlinge competitie. Maar dit keer met een heel andere uitslag. Wim kwam positioneel goed te staan wat hem een doorbraak opleverde. Eenmaal op dam was er geen houden meer aan voor Adrie, die nu Wim moest feliciteren.

In de tweede groep ging de finale tussen de gebroeders Harte. Kees had aan remise genoeg voor de beker. Kees kwam op winst te staan, maar gaf nog genereus remise aan zijn broer die daardoor tweede bleef. Tijdens de prijsuitreiking werd ook Piet Terlouw nog geëerd met zijn eerste plaats in de strijd om de Cor van Zaal-bokaal. Eén wedstrijd rest de dammers nog, in en tegen Andijk zal gewonnen moeten worden voor handhaving in de hoofdklasse. Succes!

Foto: De winnaars Piet Terlouw en Wim Konst.