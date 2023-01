Wim en Erna Broekhuizen 65 jaar getrouwd

De Ronde Venen – 65 jaar getrouwd is niet zomaar wat. Hiervoor ging de burgemeester dan ook even op de koffie of hen persoonlijk te feliciteren. Wim is geboren in Schiedam en Erna in Rotterdam.

Later is ze verhuisd naar Schiedam en daar hebben ze elkaar leren kennen tijdens het bokkie springen. Daar sprong de vonk over. Er was alleen een minpuntje, want Wim ging na drie maanden emigreren met zijn vader naar Zuid Afrika.

Het was de bedoeling dat zijn moeder met de rest van de kinderen en Erna zou volgen, maar helaas kreeg Erna geen toestemming van haar ouders.

Dus besloten Wim en zijn vader terug te keren naar Nederland. Na anderhalf jaar zijn ze getrouwd. Ze kregen twee dochters en een zoon. Helaas is een dochter in 2001 overleden. Het gezin bestaat nu uit een dochter, een zoon, een kleinzoon getrouwd en vader van een tweeling en een kleinzoon met vriendin.

Dus zijn we buiten ouders, grootouders ook nog overgrootouders en daar zijn we heel blij en trots mee. Sinds 1974 wonen ze in Mijdrecht tot volle tevredenheid.