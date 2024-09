William Maijenburg kampioen klaverjassen 2024

De Ronde Venen – William Maijenburg mag zich een jaar lang ‘Open Ronde Venen kampioen klaverjassen’ noemen. Hij was afgelopen vrijdag de sterkste kaarter van het 35ste Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel in Vinkeveen.

Het was ogenschijnlijk een makkie voor William om de wisselbeker mee naar huis te nemen. Na de eerste drie ronden ging hij fier aan kop om die positie niet meer af te staan, met het formidabele aantal van 7422 punten. Als tweede eindigde Willem Kleinveld, deze avond goed in vorm met 7273 punten. Als prima derde werd Leo Smit met 7069 punten, vierde werd Ida Rass met 6627 punten en als vijfde Harry van Schaik, de kampioen van verleden jaar, met 6505 punten. Zoals u ziet is er geweldig gescoord deze avond: maar liefst drie man boven de 7000 punten is echt een unicum. De poedelprijs ging naar Cees Wijngaarden met 5177 punten. Er werden deze avond vier potten gekaart en geteld. Dus de beker en de prachtige prijzen waren voor William Maijenburg.

De volgende prijsklaverjaswedstrijd in Café de Merel zal zijn op vrijdag 20 september 2024. Ze starten om 20.00 uur, s.v.p. 19.45 uur aanwezig zijn voor de inschrijving. Er worden vier giffies gespeeld. Inleg per avond kaarten is € 4,–. Iedereen is welkom.

Het programma voor 2024/2025 is als volgt: 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni en 11 juli. Alle data onder voorbehoud. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 0297 – 263 562. E-mail: demereldorus3@gmail.com of bel 06 – 4794 4950.

Foto is aangeleverd.