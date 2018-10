Wildgroei aan fietsen stoort de VVD

Mijdrecht – De afgelopen tijd is het aantal fietsen dat gestald wordt bij de bushalte Mijdrecht Centrum fors toegenomen, zo merkte de VVD op. Fractieondersteuner Luuk Smit: “Er lijkt een tekort aan plaatsen te zijn, waardoor er een rommelig beeld ontstaat en de doorgang geblokkeerd wordt.”

Reizen met de fiets en het OV is duurzaam en een prettige manier van reizen voor veel inwoners en werknemers. De aangepaste bushaltes zorgen voor veiligere in- en overstapplaatsen voor reizigers, die hier dankbaar gebruik van maken.

De VVD is hier blij mee, maar ook de voorzieningen in de omgeving moeten dan worden aangepast. Het kan niet zo zijn dat er doorgangen geblokkeerd worden waardoor voetgangers geen vrije looproute hebben en mindervaliden er helemaal niet meer door komen. Ook mag het parkeren van de fiets geen beschadigingen opleveren of zorgen voor een rommelig/ onveilig gevoel. Daarom gaat de VVD pleiten voor verruiming en verbetering van de stallingen.