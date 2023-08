Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart 10 jaar

Kudelstaart – Afgelopen maandag 7 augustus bestond wijkpunt Voor Elkaer tien jaar. En dit jubileum is groots gevierd tijdens een bijeenkomst met een grote opkomst en veel gezelligheid. Er is afgesloten met een dansje, want bewegen blijft belangrijk. Vandaag, woensdag 9 augustus, wordt het jubileum nog eens dunnetjes overgedaan met een feestelijk diner.

Wijkpunt Voor Elkaer, gevestigd aan Nobelhof 1, presenteert overigens iedere woensdag een diner voor ouderen en alleenstaanden. Voor 15 euro per keer wordt een driegangen diner geserveerd. Het menu varieert wekelijks en er wordt rekening gehouden met dieetwensen. Reserveren is wel een vereiste en kan via 0297-820979.

Op dinsdag- en donderdagmiddag is het wijkcentrum ook geopend voor activiteiten, regelmatig staan bloemschikken en sjoelen op het programma. Een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en sociale contacten op te doen. U/jij bent welkom!

Foto: Wijkpunt voor Elkaer