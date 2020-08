Wie wordt de beste vrijwilliger van de gemeente Uithoorn

Aanmelden kan nog tot 14 september

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft besloten de einddatum om iemand te kunnen voordragen voor de vrijwilligersprijs ‘ de Zilveren Schakels’ nog met twee weken op te rekken. Alle inwoners, maar ook sportverenigingen en diverse vrijwilligers organisaties kunnen tot 14 september a.s. hun favorieten vrijwilliger voordragen. De winnaar van de Zilveren Schakel krijgt tijdens een feestelijke avond op 7 december tevens een cheque ter waarde van 500 euro. Wethouder Ria Zijlstra: ,”Heeft u wel eens iemand uit onze gemeente in gedachten waarvan u vindt dat deze zoveel goeds doet voor onze samenleving, dit vrijwillig doet en ook eens in het zonnetje gezet mag worden? Bent u zelf iemand die al lange tijd regelmatig hulp krijgt van iemand die dit geheel vrijwillig doet en wilt u hem of haar hiervoor eens in het zonnetje zetten? Laat het ons weten. We zouden het heel leuk vinden als er ook jongeren tussen zitten die voorgedragen worden. Ik weet dat er jongeren zijn in onze gemeente die naast hun school of studie, dag en nacht klaar staan voor bijvoorbeeld een ziek familielid. Of belangeloos veel energie stoppen in de sportvereniging.”

Iemand voordragen

Iemand voordragen kan dus nog tot 14 september via het e-mailadres communicatie@duoplus.nl. Met als onderwerp: Zilveren Schakels. Vermeld in de mail waarom iemand genomineerd moet worden, leeftijd van de vrijwilliger haar of zijn vrijwilligerswerkzaamheden en hoe lang hij of zij dit werk al doet. Graag een uitgebreide motivering. Dit kan ook via een videoboodschap. Wegens privacyregels, mag de gemeente in eerste instantie nog geen naam en contactgegevens van de voorgedragen persoon ontvangen. Na 14 september wordt een online poll opengesteld op www.uithoorndenktmee.nl. Dit uiteraard na goedkeuring van degene die voorgedragen is. Vervolgens kan iedereen een maand lang stemmen op haar of zijn favoriete vrijwilliger. De zes die uiteindelijk de meeste stemmen hebben, worden genomineerd voor de ‘Zilveren Schakel’. Zij krijgen op maandag 7 december allemaal de waarderingsspeld uitgereikt. De Zilveren Schakel met de meeste stemmen ontvangt daarbij een cheque van 500 euro.