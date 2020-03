Wie heeft schilderijen ‘geleend’ van expositie

Mijdrecht – Het is algemeen bekend dat er in het gezondheidscentrum aan de Hoofdweg in Mijdrecht, expositie zijn van kunstwerken. Deze keer is dat kunstenares Hetty Vermeulen die de permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht verzorgde. Haar schilderijen hingen er al een poosje. Dinsdag jl bemerkte zij echter dat er twee schilderijen waren verdwenen. De twee schilderijen zijn: een kleurrijke olifant ( zie bijgaande foto) en een grote pastel in vlakken van André Rieu. Niemand van de organisatie heeft deze schilderijen verwijderd en ook de medewerkers hadden geen idee. Aangezien schilderijen geen pootjes hebben is het zeer aannemelijk dat ze zijn gestolen. De kunstenares geeft aan dat degene die haar werken ‘ heeft geleend’ tot dinsdag de tijd heeft om ze weer terug te hangen. Zo niet, zal zij stappen ondernemen