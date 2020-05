Wie heeft info? Boten gestolen in Aalsmeer

Aalsmeer – In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei zijn er boten gestolen uit een bedrijfsruimte in Aalsmeer. Twee grote, zwarte Zodiac rubberboten, opgestapeld op elkaar op een stallingstrailer, zijn ontvreemd. De set is rond 05.50 uur gezien op de N201 ter hoogte van industrieterrein Uithoorn en stond toen op een vluchthaven, waarschijnlijk om de spanbanden vast te maken. De trailer heeft geen verlichting. De Zodiac MilPro boten zijn voorzien van Yamaha buitenboordmotoren van 100pk.

De daders zijn via de Stommeerkade naar de Aalsmeerderweg gereden en vervolgens via de Middenweg de N201 opgegaan. Eerder die nacht, rond 03.00 uur, zijn de daders ook in Aalsmeer gesignaleerd: Een lichtkleurige jeepachtige auto en een man op een fiets. Toen hebben zij een Zodiac Pro 5.5 gestolen, een zwarte rubberboot met lichtgrijs polyester stuurconsole, met een buitenboordmotor van 100pk van eveneens het merk Yamaha.

Het vermoeden is dat deze boot via dezelfde vluchtroute als de twee andere Zodiac boten zijn vervoerd. Via facebook wordt door Rubberboot Holland een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. De beloning geldt voor de tip die leidt tot het terugvinden van de boten. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om informatie en tips te melden bij de politie, per mail of telefonisch via 0900-8844.

Foto: Zodiac MilPro (ter indicatie van gestapelde zwarte rubberboten).