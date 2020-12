Wie gun jij een kerstpakket?

Aalsmeer – Met de feestdagen lijkt het vanzelfsprekend om met familie en vrienden samen van een lekker diner of brunch te genieten. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En dit jaar maakt corona het extra moeilijk of beladen. Bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart, die deze feestdagen wel een steuntje kunnen gebruiken, kunnen een kerstpakket ontvangen.

Participe Amstelland heeft in samenwerking met De Oude Veiling en lokale ondernemers, zoals Martinez en Albert Heijn, een mooi kerstpakket samengesteld met diverse lekkernijen en extra’s. Speciaal om inwoners in het zonnetje te zetten, omdat ze altijd voor anderen klaar staan, een zwaar jaar achter de rug hebben en wel een steuntje in de rug verdienen of weinig te besteden hebben. Ken jij iemand in je familie of vriendenkring, iemand uit je buurt of van een vereniging die een extraatje kan gebruiken? Dan is dit jouw kans om diegene te laten weten dat je aan hem of haar denkt!

Opgeven kan door het sturen van een e-mail naar team.aalsmeer@participe.nu (onder vermelding van kerstpakket) of te bellen naar 0297-326670 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur). En laat weten waarom deze persoon het verdient. Tot 7 december kan worden opgegeven. Participe zorgt dat het kerstpakket op de juiste plek terecht komt, in de week van 14 december.