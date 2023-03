Wethouders op bezoek bij tulpenkwekers Kwikstaart

Uithoorn – Hoog bezoek voor de leerlingen van basisschool De Kwikstaart in Uithoorn! Op donderdag 16 maart kwamen wethouders Jan Hazen en José de Robles van de gemeente Uithoorn een kijkje nemen op de school, waar de leerlingen via de Tuinbouw Battle zelf tulpen aan het kweken zijn.

Via dit project maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de tuinbouwsector. Met een eigen teeltkar met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen de komende weken aan de slag. De wethouders waren onder de indruk van de vorderingen van de jonge kwekers.

Wethouders Jan Hazen (ondernemersklimaat en economische zaken) en José de Robles (jeugd en onderwijs) waren onder de indruk van de vorderingen van de jonge kwekers. De Robles: “Zoveel enthousiasme bij de kinderen is prachtig om te zien. Het is goed om kinderen op school spelenderwijs met verschillende sectoren in aanraking te laten komen, zodat ze erachter kunnen komen waar hun interesses liggen.” Wethouder Hazen vult aan: “Het leuke is dat de leerlingen verantwoordelijk zijn voor het hele kweekproces: van begin tot eind. En ze leren op een leuke manier dat je met samenwerken het beste resultaat kan behalen. Petje af voor wat ze nu al bereikt hebben.”

Kennismaken

Bedrijven in de regio Aalsmeer kweken miljoenen bloemen en planten die hun weg door heel Europa vinden, en ver daarbuiten. Maar het is voor bedrijven moeilijk om goed-gekwalificeerde medewerkers te vinden voor onder andere de logistiek, ICT, marketing, de teelt en techniek. Via deze battle maken leerlingen kennis met deze innovatieve wereld waardoor ze in de toekomst wellicht kiezen voor een carrière in de tuinbouw.

Groeien en bloeien

De battle wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers die zelf al jaren in het bollenvak of onderwijs actief zijn geweest. Vrijwilliger Bart Verhaar, oud-docent plantenteelt van Yuverta, ziet dat de kinderen enthousiast zijn over het bollen kweken. “Het is leuk om te zien hoe ze bij De Kwikstaart aan de slag zijn gegaan met de battle. Ze houden de groei van de tulpen goed in de gaten en leren echt iets over hoe plantjes groeien en bloeien. Ook zijn ze al flink aan het nadenken over wat ze met de opbrengst gaan doen.”

Zelf tulpen kweken

Bij deze battle zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het telen van de tulpen. Op de school is een teeltkar met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Boven elke teeltlaag hangt ledverlichting die de tulpen belicht. Uiteindelijk worden na vier weken zo’n vierhonderd tulpen geoogst. Alle aspecten van de sector komen in het lesprogramma aan bod: teelttechniek, marketing, handel, verkoop, prijsbepaling, meerwaarde en samenwerking.

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er doen in drie rondes maar liefst vijftien klassen mee van basisscholen uit Aalsmeer, Uithoorn, Kudelstaart, Rijnsaterwoude en Hoofddorp. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen: via een veiling, een evenement of verkopen van deur-tot-deur verkopen. De school met de origineelste inzending, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.

Nieuwe rondes

Voor het schooljaar 2023/2024 wordt er een nieuwe ronde van de Tuinbouw Battle georganiseerd. Wilt u hieraan deelnemen, neem dan contact op met Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl