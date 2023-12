Wethouders op bezoek bij Bunnik Bromelia

Aalsmeer – Op dinsdag 12 december brachten de wethouders Sven Spaargaren en Willem Kikkert een bezoek aan kwekerij Bunnik Bromelia in Kudelstaart. Naast de wethouders waren ook de kwekers Bas Ubink en Patrick Hogenboom aanwezig. Deze kwekers vormen samen met Arco Vreugdenhil en Bjorn Bunnik al jaren een kopgroep die samenwerkt aan het energiesysteem van de toekomst.

De wethouders werden ontvangen door Bjorn Bunnik en kregen een rondleiding door het bedrijf. Spaargaren en Kikkert waren onder de indruk van de hoeveelheid technologie en innovatie die op de kwekerij te vinden is, waaronder de volledig gerobotiseerde verspeenwerkzaamheden, karrenlaadrobot en op maat gemaakte sorteermachines.

Gekko’s en slangen

Wethouder Sven Spaargaren: “Het was mooi om te zien en horen hoe deze kweker niet alleen nieuwe technologieën toepast voor zijn bedrijfsvoering maar ook op het gebied van het milieu. Zo slaan zij regenwater op in de bodem om op een later moment te kunnen gebruiken en gebruiken ze gekko’s en slangen als biologische ongediertebestrijding. Zo zijn zij constant op zoek naar innovatieve oplossingen en mooiere en betere bloeiende potplanten.”

Verduurzaming

Ook kwekerijen moeten de transitie maken van fossiele energie naar een duurzame vorm van energie. Dit is een grote opgave. In het tweede deel van het bezoek werd door de wethouders, samen met de kwekers, Greenport Aalsmeer en de adviseur duurzaamheid het gesprek gevoerd over verduurzaming. Wethouder Willem Kikkert: “Er zijn veel ideeën en wensen ter tafel gekomen. Vooral de kansen voor een warmtenet zijn breeduit besproken. Het was een open en zeer interessant overleg. Complimenten aan deze kopgroep van kwekers voor het kennisniveau op het gebied van verduurzaming en de manier waarop zij met dit dossier bezig zijn.” De wethouders en het college houden regelmatig bedrijfsbezoeken om contact te houden met de lokale bedrijven en te weten wat er leeft. Meer informatie over Bunnik op: www.bunnikbromelia.nl.