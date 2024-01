Wethouders bezoeken twee duurzame zwembaden

Aalsmeer – Omdat een onderzoek is gestart naar de toekomst van zwembad De Waterlelie, hebben wethouders Bart Kabout en Willem Kikkert moderne zwembaden in Nunspeet en Bergen bezocht. Beide zwembaden zijn zeer duurzaam door het gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. De wethouders werden tijdens de bezoeken bijgepraat door vertegenwoordigers van Drijver & Partners en van het bureau Straman, die het bouwproces van de zwembaden in beide gemeenten hebben begeleid en nu ook door de gemeente Aalsmeer zijn ingeschakeld. Sportcomplex De Beeck in Bergen ging open in september 2022. Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh in Nunspeet opende in maart vorig jaar de deuren.

Nuttige bezoeken

Zwembad De Waterlelie aan de Dreef bestaat dit jaar 50 jaar. Er zal mogelijk een keus moeten worden gemaakt voor renovatie of nieuwbouw. Ook de technische staat van het gebouw en de daarin aanwezige installaties worden bekeken. “De ontwikkelingen bij zwembaden zijn heel snel gegaan”, zegt wethouder sport Bart Kabout. “Het is heel nuttig om eens van binnenuit te kunnen zien wat de huidige mogelijkheden op sportief en recreatief gebied zijn, samen met bureaus die hier al veel ervaring mee hebben.” Ook wethouder duurzaamheid Willem Kikkert vond de bezoeken een goede zet. “In de afgelopen jaren is duurzaamheid terecht een groot thema geworden bij alle bouw- en verbouwprojecten. Als we het wiel niet zelf hoeven uit te vinden bij de ontwikkelingen rond De Waterlelie geeft dat ons een grote voorsprong.”

Onderzoek

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de toekomst van het zwembad in Hornmeer. Hiervoor worden bezoekers, vaste gebruikers en overige inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart door middel van een representatieve steekproef gevraagd naar hun wensen. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Drijver & Partners en Straman, in samenwerking met de gemeente en Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA).

Foto: Van links naar rechts: Sam Onder (Straman), Jules Broex (ESA), Bart Kabout (wethouder Sport), Kick de Groot (gemeente Aalsmeer), Willem Kikkert (wethouder Duurzaamheid) en Robin Zeelenberg (Drijver & Partners).