Wethouder van Rijn op bezoek bij bedrijven en nieuwe winkel

Aalsmeer – Woensdag 25 januari bezocht wethouder Robert van Rijn de nieuwe Oekraïense delicatessewinkel Vesela Pani in de Zijdstraat en twee bedrijven in de Schinkelpolder: Hans Maarssen Orchideeën en Blom Kentia Palmen. Tijdens het bezoek ging de wethouder in gesprek met de bedrijven. Hoe is het om in Aalsmeer een Oekraïense winkel te openen? Waar kan de gemeente helpen? Hoe is de bedrijvigheid in de Schinkelpolder? En waar liggen kansen en uitdagen? Waren vragen die ter sprake kwamen.

Oekraïense franchiseketen

Bij Vesela Pani sprak hij met de eigenaresses Tetiana en Natalia. Zij zijn de eerste Nederlandse vestiging van de Oekraïense franchiseketen met ruim 400 winkels in de Oekraïne en Polen. Alle producten worden elke dag vers gemaakt door Oekraïense medewerkers. Na bereiding worden de producten ingevroren. De klanten hoeven de producten alleen thuis te ontdooien en op te warmen en kunnen daarna genieten van een Oekraïense maaltijd.

Ervaring en enthousiasme

Daarna ging hij langs bij Hans Maarssen Orchideeën in de Schinkelpolder. Hans Maarssen teelt Orchideeën net als zijn vader en opa voor hem al deden. Hij heeft het bedrijf ‘Hans Maarssen Orchideeën’ uitgebouwd tot een modern en succesvol bedrijf met een uitzonderlijk en inmiddels wereldberoemd assortiment. Dit assortiment is grotendeels verkregen door jarenlange ervaring in veredeling en vermeerdering. Als laatste stond een bezoek aan het familiebedrijf Blom Kentia palmen op het programma. Hier werd de wethouder verwelkomd door de eigenaars Paul en Christian Blom. Twee gedreven enthousiaste broers die duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel hebben staan. De zaden importeren zij uit Australië en in de kwekerij worden de zaden opgekweekt tot palmen (Kentia’s).

Energieprijzen

“Bij de bezoeken aan Hans Maarssen Orchideeën en Paul en Christian Blom hebben we het vooral over de energieprijzen en het Schinkelpoldergebied gehad”, vertelt wethouder Robert van Rijn. “In het collegeprogramma voor de komende vier jaar is het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen onderschreven. Steeds meer oude glastuinbouwgebieden verdwijnen of krijgen een andere functie. Hierover gaan we nog uitgebreid in gesprek met bedrijven in de Schinkelpolder en de Hornmeer. Maar tijdens bedrijfsbezoeken is het goed om alvast een eerste indruk te krijgen van wat er leeft onder de ondernemers.” De wethouder en het college houden regelmatig bedrijfsbezoeken om vooral het contact met de lokale bedrijven te houden en te weten wat er leeft.

Foto Gemeente Aalsmeer: Wethouder Robert van Rijn met Tetiana en Natalia van ‘Vesela Pani’.