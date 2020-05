Wethouder trots op creatieve ondernemers

Aalsmeer – Rob Ojevaar runt al ruim zes jaar met veel passie restaurant Oh! aan de Ophelialaan. In deze periode is het restaurant uitgegroeid tot volwassen bedrijf met goede recensies op Tripadvisor. Goede reden voor wethouder Robert van Rijn om hier langs te gaan en te horen hoe Rob omgaat met zijn bedrijf in deze periode.

Afhaalmaaltijden

“Het was best even schrikken op de avond dat we dicht moesten, vooral omdat we ruim 30 boekingen hadden staan”, vertelt Rob. “In eerste instantie wisten we niet zo goed hoe we hiermee om moesten gaan, maar de volgende dag zijn we gelijk met een crisisteam bij elkaar gekomen en hebben we een concept bedacht voor deze periode. En ik moet zeggen, je wordt wel creatief van zo’n situatie. We zijn gelijk begonnen met afhaalmaaltijden. Dit loopt best goed. We zitten nu op 35 tot 40 procent van onze omzet. Om dit nog verder te verhogen starten we vanaf 1 mei met de ‘Oh! @ home’ box. In deze mooie box zitten de biologische producten voor een zes gangen menu. Omdat niet iedereen een keukenprins of prinses is hebben we ook video’s gemaakt met hierin de uitleg hoe iedereen dit thuis kan bereiden. We hopen zo ons mooie restaurant te kunnen blijven voortzetten en deze periode te overbruggen.”

KoopMeerLokaal actie

Wethouder Robert van Rijn: “De horeca wordt flink getroffen in Aalsmeer. Waar kan helpt de landelijke overheid maar als gemeente helpen wij ook. Zo zijn we via VisitAalsmeer gestart met een KoopMeerLokaal actie. Op www.visitaalsmeer.nl vindt u alle restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen. Ik leef mee met alle ondernemers in Aalsmeer en ben erg trots op hoe creatief ondernemers in Aalsmeer met deze periode omgaan. Ik wil ook iedereen oproepen: KoopMeerLokaal! en steun onze mooie bedrijven.”

Foto: Rob Ojevaar van OH! (links) en wethouder Robert van Rijn.