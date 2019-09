Wethouder Ria Zijlstra helpt in het huishouden

Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra heeft afgelopen week meegelopen met huishoudelijke hulp Danielle en zorgcoordinator Fleur Beentjes van Tzorg. De wethouder wilde met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat op de werkvloer. Er werd in de seniorenwoning van mevrouw Viveen (89) gesproken over het nijpende personeelstekort in de (thuis)zorg, maar ook over de leuke kanten van het werk. Daniëlle werkt ruim twaalf jaar als huishoudelijk hulp en ze geniet van het contact met haar cliënten: ,,Het is zwaar werk, dat ontken ik niet, maar je moet er zelf een feestje van maken. Als ik klaar ben en een glimlach op het gezicht zie omdat het huis weer lekker schoon is, dan is mijn dag weer goed.”

Wethouder Zijlstra: ,,Ik kan alleen maar respect hebben voor mensen die dit zware werk doen. En ik begrijp dat ze niet alleen het huishouden doen. Het is ook een stukje gezelligheid wat erbij komt kijken. Er wordt bijvoorbeeld samen een kopje koffie gedronken. En omdat de hulp veel contact heeft met een cliënt, zien ze ook snel of het wel goed met iemand gaat. Eventuele problemen worden zo vroegtijdig gesignaleerd. Dat is natuurlijk heel waardevol.”

Stofdoek

Na het gesprek was het toch echt tijd om het huis van de bijna 90-jarige mevrouw Viveen schoon te maken. ,,Vandaag moet er afgestoft worden, gestofzuigd en gedweild. Dan glimt mijn vloer weer lekker,” vertelt ze. Wethouder Ria Zijlstra liet zich dat geen twee keer zeggen en pakte direct de stofdoek om het huis af te stoffen.