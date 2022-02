Wethouder Rein Kroon ontvangt eerste broedkorf

De Ronde Venen – Vorige week woensdag heeft wethouder Rein Kroon (CDA) uit handen van Wbe Vecht en Veenstreek een broedkorf ontvangen. Zij willen de korf promoten omdat de wilde eend het zwaar heeft.

De eenden korf, een prachtig project met als doel om de eend een kans te geven om haar nest te beschermen tijdens het broeden. De moeder-eend heeft het zwaar. Eerst de woerden die in groten getale langskomen ‘fietsen’ om de eend te bevruchten. Dit gaat er hard aan toe, en het eendje begint uitgeput aan het leggen van de eieren. 28 dagen zit ze vrijwel onafgebroken op het nest. Ze gaan dagelijks even vanaf, beetje zwemmen, beetje eten, veren vet houden, en ontlasten. Dat zwemmen is belangrijk voor de eieren, omdat die vocht nodig hebben. Dan kunnen de eieren geroofd worden door o.a. ratten, vossen, bunzings, kraaien, marters, egels, mantelmeeuwen en andere nestrovers. Door de korf is die kans in ieder geval kleiner.

Eieren

Dan komen de eieren uit, en het eendje vertrekt richting water met de kuikenschare. Ze komen nooit meer terug naar de korf, de eend is een nestvlieder. En dan begint de tocht der overlevenden. De kleintjes hebben het zwaar, op ieder moment kunnen ze opgegeten worden door predatoren. Behalve egel, lusten de bovenstaande rovers ook wel een lekker kuikentje. Net als de snoeken, reigers, ooievaars, huiskatten, aalscholvers, roofvogels, etc.

En niet te vergeten de woerden die de pullen verdrinken om weer in de gunst te komen bij de eend. Vroeger konden de kuikens met moeder-eend schuilen in het waterriet. Riet geeft dekking, voedsel en veiligheid. Helaas is het riet steeds minder aanwezig is, door o.a. de ganzen, de muskusratten, de rivierkreeft en de mens. In het riet zitten ook veel muggen en andere insecten. De kuikens hebben dat zo nodig om te overleven. De moeder-eend, die de kuikens onder haar vleugels beschermt tegen wind, kou en extreme nattigheid heeft lage oever nodig. De hoge schoeiingen helpen echt niet mee, helaas.

De korf is mede een hulp voor de wilde eend, en we weten allemaal, alle kleine beetjes helpen!

Bestellen

De korven zijn te bestellen: bij natuurlijkheidi.nl. Het

zijn korven gemaakt van riet en vlas, door leden van het Friesen korven vlecht gilde.

