Wethouder Hazen: ‘Coronacrisis nog niet voorbij maar nu al bezig met nazorgfase’

Uithoorn – De coronacrisis is nog niet voorbij, maar toch is de gemeente Uithoorn nu al bezig met de zogenoemde ‘nazorgfase’, ofwel de herstelfase.

,,In de ‘herstelfase’ kijken we naar de gevolgen van de crisis voor onze ondernemers, organisaties en inwoner. We kijken hoe we ze kunnen ondersteunen en leveren daarin maatwerk. Er zijn natuurlijk verschillende noodregelingen van het Rijk waar ze gebruik van kunnen maken. Maar soms is er meer nodig”, aldus wethouder Jan Hazen (Economie en projectwethouder Herstel coronacrisis).

,,Zo gaan we soepel om met organisaties die niet alles kunnen uitvoeren waar contracten voor gesloten zijn, huurders van onze gebouwen kunnen met ons overleggen over de betaling van huur, en voor geplande evenementen kijken we wat er op een andere manier geregeld kan worden. Zo zijn er nog vele voorbeelden te bedenken. Voor iedereen geldt, neem vooral contact met ons op als je ergens tegenaan loopt waarvan je denkt dat de gemeente bij kan helpen”.

Verschillende regelingen

Vanuit de Rijksoverheid, maar ook vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen getroffen die de eerste nood moeten oplossen. De regeling waarbij ZZP-ers die geen inkomen meer hebben, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, de mogelijkheid van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen zijn hier voorbeelden van.

Maatwerkoplossing

Inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen hiervoor de gemeente benaderen en veel doen dat ook. Vervolgens worden zij zo goed mogelijk geholpen.

Hazen: ,,Tegelijk denken we na hoe we weer (langzaam) terug kunnen keren in de normale situatie. Daarbij is het landelijk beleid natuurlijk bepalend. Het eerdere landelijke besluit om het sporten weer beperkt toe te staan hebben we wel lokaal uitgewerkt. De gemeente heeft direct na die bekendmaking overleg gevoerd met de sportverenigingen. Zodat sporten op verantwoordelijke wijze hervat kan worden. Ook zijn hulpmiddelen, zoals hekken, bewegwijzering aan de verenigingen verstrekt.”

Premier Mark Rutte heeft op 6 mei aangekondigd dat ook andere sectoren weer (geleidelijk) in bedrijf kunnen. Denk aan kappers en de horeca. ,,Daarom gaan we ook met die ondernemers in gesprek en vragen waar zij ondersteuning kunnen gebruiken. Ik merk al dat al heel veel ondernemers druk bezig zijn om hun winkels ‘coronaproef’ te maken. Denk aan terrassen die aangepast worden en kappers die hun zaken anders inrichten. Dat is mooi om te zien. Maar nogmaals: waar we kunnen helpen, doen we dat.”

Vragen?

Wie nog vragen heeft, kan een mail sturen naar het speciaal ingestelde mailadres voor ondernemers en ZZP’ers: ondernemersloket@uithoorn.nl.