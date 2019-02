Wethouder en raadslid lezen voor op Twister

De Ronde Venen – Midden in de periode van de nationale voorleesdagen, kwamen wethouder Rein Kroon en raadslid Simone Borghstede voorlezen op OBS Twister.

Bij aanvang van de voorleesdagen hadden de leerkrachten met elkaar het prentenboekje Een huis voor Harry voorgelezen. Op een later moment lazen de kinderen van de bovenbouw voor aan de onderbouw en hebben de leerkrachten in elkaars groep voorgelezen. Lezen en voorlezen zijn op OBS Twister, ook zonder voorleesdagen een dagelijks terugkerend gebruik. Dat nu ook de wethouder en het raadslid kwamen voorlezen, laat zien dat ook zij het plezier en belang van lezen inzien. De kinderen hebben met veel aandacht geluisterd en genoten van de verhalen. De voorleesdagen zijn afgesloten door Senna, de voorleeskampioen van de school.