Wethouder De Robles steunt komst tweede Oranje Huis￼

Uithoorn – Gemeente Amsterdam en de regiogemeenten, waaronder Uithoorn, hebben in november 2021 groen licht gegeven voor de komst van een tweede Oranje Huis. Slachtoffers van huiselijk geweld uit deze regio kunnen hier terecht voor hulp en een tijdelijke crisis-opvangplek. De Uithoornse wethouder José de Robles verrichtte het openingswoord tijdens de ondertekening van een intentieverklaring tussen de Blijf Groep en woningcorporatie Rochdale.

Deze ondertekening is een belangrijke stap richting de realisatie van een tweede Oranje Huis.

Wethouder De Robles gaf in zijn openingswoord aan dat het een belangrijke opgave van de regio is om mensen die niet veilig zijn thuis een opvangplek te bieden: “We hebben als overheid hierin een verantwoording te nemen. We zien dat er al jaren een blijvende druk is op de opvangcapaciteit bij het Oranje Huis in Amsterdam. Dat we moeten uitbreiden, en daarbij meer mensen opvang nodig hebben, is een harde realiteit. Maar zien we ook als iets positiefs. Er zijn nu meer mensen die durven te zeggen dat er geweld is en ervoor uit durven te komen. Mensen weten de Blijf Groep ook steeds beter te vinden. We zijn daarom blij dat er uitzicht is op een plek waar de tweede locatie komt. Namelijk aan de Karspeldreef in de K-buurt Amsterdam Zuidoost. Belangrijk om te benoemen is dat ook inwoners uit Uithoorn en De Kwakel er terecht kunnen.”

Oranje Huis

Lange tijd lag in de hulpverlening bij huiselijk geweld de nadruk op opvang in plaats van op aanpak. Op wegvluchten voor, in plaats van op stoppen van geweld. Met het Oranje Huis van de Blijf Groep is dat veranderd. De term oranje staat voor de stoplichtkleur oranje. Bij groen is sprake van geweld, maar is de veiligheid te herstellen met eenvoudige maatregelen. Rood staat voor extreme dreiging waarbij vrouwen en kinderen moeten vluchten en de politie wordt ingeschakeld. Bij oranje is het geweld zodanig dat er hulp nodig is om de situatie te doorbreken. Op deze hulp is het Oranje Huis toegesneden.

De wortels van Blijf Groep liggen in de Blijf-van-mijn-lijfhuizen, die vanaf de jaren zeventig vrouwen een veilige plek boden tegen huiselijk geweld. Rochdale is een woningcoöperatie die nieuwbouwprojecten aan het ontwikkelen is en ze willen ook maatschappelijke voorzieningen creëren. Zo is deze woningcorporatie tot een samenwerking met de Blijf Groep gekomen. Als alles volgens plan verloopt is het tweede Oranje Huis in 2026 geopend. Het andere (al geopende) Oranje Huis is te vinden aan de Tollensstraat 59a in Amsterdam.

Hulp nodig?

Hulp nodig of meer weten? Bel met de Blijf Groep via 088-234 24 50. Of kijk voor meer informatie op www.blijfgroep.nl/oranjehuis.

Foto: Gemeente Uithoorn