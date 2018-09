Werkzaamheden rotonde Mijdrechtse Dwarsweg en N212 afgerond

Wilnis – De werkzaamheden aan de rotonde op de kruising Mijdrechtse Dwarsweg en de N212 naderen hun voltooiing. Vrijdag 5 oktober is alles gereed en wordt de nieuwe bypass na de ochtendspits opengesteld. Nu is deze nog afgebakend met rood/witte staanders.

Het verkeer uit verschillende richtingen kan na de openstelling sneller doorstromen. Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer) is blij dat het werk achter de rug is en dat de doorstroming is verbeterd. “Verkeer komend van de Mijdrechtse Dwarsweg en dat afslaat richting Wilnis of Woerden kan nu van de bypass gebruikmaken en maakt dus eigenlijk geen gebruik meer van de rotonde. Verkeer dat uit andere richtingen komt hoeft daardoor minder te wachten om voorrang te verlenen. Verkeer kan het kruispunt van wegen dus sneller passeren.”

De werkzaamheden aan de rotonde zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Aanvankelijk zou het werk in augustus worden afgerond. Omdat de aanleg van de verlichting op de rotonde meer tijd in beslag nam is dat niet gelukt. Als laatste worden op maandag 1 en dinsdag 2 oktober de lichtmasten vervangen. De nieuwe bypass gaat zorgen voor een betere doorstroming, een betere verkeersveiligheid en voor een betere ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Maricken. Gelijktijdig met het aanleggen van de bypass heeft de provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan de rotonde, zodat deze weer 20 jaar mee kan.

Aanpassingen bij de Geerbrug

De werkzaamheden aan de N212 verplaatsen zich nu in de richting van de Geerbrug. De huidige aansluiting van de N463 (vanuit Woerdense Verlaat) op de N212 wordt in het najaar van 2019 vervangen door een rotonde. De ondergrond moet daarvoor eerst voldoende stevig zijn. Daarom worden er binnenkort grote zakken zand (‘bigbags’) geplaatst op de bestaande veenlaag zodat deze kan inklinken. Als de grond volgend najaar voldoende is ingeklonken, kan de rotonde worden aangelegd. In die periode wordt er ook een veilige fietsoversteek gemaakt bij de Geerkade en krijgt de Geerbrug tevens een grote opknapbeurt.