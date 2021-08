Werkzaamheden aan Waterfront hervat

Aalsmeer – Deze week is begonnen aan de afrondende fase van de werkzaamheden aan het Waterfront. Tijdens mooie dagen kon volop worden genoten van het vernieuwde strand, de sloepensteiger en de verlengde pier. Nu gaat verder worden gewerkt aan de aanleg van de wandelpromenade en bijbehorende voorzieningen.

De werkzaamheden zijn deze week aan de noordkant van de Watertoren van start gegaan. Eerst wordt het teveel aan zand weggehaald. Dat was neergelegd om de bodem extra samen te drukken zodat die in de toekomst minder zal verzakken. De wandelpromenade komt iets lager te liggen dan de grasdijk die er al lag.

Genieten van de plas

Wethouder Bart Kabout kijkt uit naar het eindresultaat. “Na de verlengde pier en het verbrede strand gaan we nu aan de slag met de wandelboulevard”, zegt Kabout. “Naast de surfers en de strandliefhebbers kunnen straks ook de wandelaars weer volop genieten van de schoonheid van de plas”. Ook de overige elementen zoals picknicksets, een buitengym, een buitendouche, een groot zitelement en trappen zodat men ook aan de noordkant van de Watertoren het water in kan, worden de komende tijd aangelegd. Elementen waarvan een groot deel mede mogelijk is gemaakt door de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De werkzaamheden op en aan het terrein van de Watertoren zijn door de voorzieningenrechter opgeschort. Tot er uitspraak is in een zogeheten bodemprocedure zal aan die elementen niet worden gewerkt.

Hekken weg voor Vuur en licht

Op 4 september wordt ruim baan gegeven aan het evenement Vuur en Licht. De hekken worden op het deel van de Watertoren tot het surfstrand helemaal weggehaald en als eerste na Vuur en Licht weer teruggeplaatst. De werkzaamheden aan de zuidkant van de Watertoren gaan na het vuurwerk en de verlichte botenshow op maandag 6 september weer van start.

Niet meer zwemmen in de surfkom

Vanaf 6 september kan er niet meer worden gezwommen in de surfkom. De pier en het strand zijn vanaf die datum gesloten voor publiek. De aannemer gaat dan met drijvend en varend materieel aan de slag om het deel van de wandelboulevard langs de Kudelstaartseweg aan te leggen. Zwemmen in de surfkom is vanaf dan niet meer verantwoord. Zwemmers in open water kunnen in die periode terecht bij de Loswal in Kudelstaart.

Voetgangersoversteekplaatsen op de Stommeerweg

De shuttlebus rijdt vanaf deze week niet meer, ook niet in de weekenden. De mobiele tekstkar en de borden die verwijzen naar andere parkeerplaatsen worden weggehaald. Er gaat worden gewerkt aan een verbeterde constructie van de parkeerstrook aan de Bachlaan. Op de Stommeerweg verdwijnt het verhoogde plateau en worden voetgangersoversteekplaatsen aangelegd.

Foto: Wethouder Bart Kabout kijkt naar de herstart van het Waterfront vanaf de brandweersteiger.