Werken aan fitheid en lenigheid in buitenlucht

Mijdrecht – Op het grasveldje aan Windmolen, naast Sportpark Mijdrecht, staat sinds kort een speciaal toestel waarmee in de buitenlucht kan worden gewerkt aan verbeteren van kracht, flexibiliteit en fitheid. Dit zogenaamde calisthenics-toestel kan door iedereen worden gebruikt. Op het toestel hangen voorbeelden van oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht wordt gebruikt om de fitheid en lenigheid te verbeteren.

Een abonnement bij een sportschool is niet voor iedereen mogelijk of aantrekkelijk. Het calisthenics-toestel biedt een goed alternatief. Het toestel is geschikt voor jong en oud en geeft de mogelijkheid op het moment dat het uitkomt aan lenigheid en fitheid te werken zonder gebruik te maken van gewichten. Het enige dat nodig is, is gemakkelijk zittende kleding. Bewegen is goed en bewegen in de buitenlucht geeft een extra opkikker. Buiten bewegen zorgt voor een beter humeur en bevordert een beter slaapritme.

“Als gemeente vinden we het belangrijk dat er voor alle inwoners mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen’’, zegt wethouder Maarten van der Greft (Sport). “Met dit nieuwe toestel bieden we iedereen de mogelijkheid oefeningen te doen die helpen je lichaam fit en lenig te houden. Ik nodig iedereen uit er ook gebruik van te maken.’’

Calisthenics is een training waarbij verschillende oefeningen worden uitgevoerd die de grote spiergroepen aanspreken zoals rennen, staan, grijpen en duwen. Er wordt daarbij met name gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht. Het doel van de calisthenicsoefeningen is het verbeteren van kracht, fitheid en flexibiliteit door bewegingen zoals trekken, duwen, buigen, springen en zwaaien.

Calisthenics kan bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden als balans, behendigheid en coördinatie. Het woord calisthenics komt uit het Grieks en is een combinatie van de Griekse woorden schoonheid en kracht.

Op de foto: Door gebruik te maken van het eigen lichaamsgewicht kunnen op het calisthenics-toestel eenvoudig oefeningen worden gedaan om fit en lenig te blijven. Foto is aangeleverd.