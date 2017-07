Werk aan Weduwe P-brug duurt langer

De Weduwe P-brug wordt gerenoveerd wat inhoudt dat onder andere het metselwerk wordt hersteld, betonreparaties plaatsvinden en de stootplaten en asfaltdek worden vernieuwd. De aannemer van de werkzaamheden is de Gebr. Griekspoor BV.

Fietsers en voetgangers kunnen gewoon de brug passeren. In tegenstelling tot een eerder bericht zal ook tijdens de tussenliggende weekenden de brug afgesloten zijn. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Machineweg en de Burgemeester Kasteleinweg. Het bestemmingsverkeer ter plaatse zal worden omgeleid via de Lijnbaan en de Dorpsstraat.

Tijdens de afgesloten weken zal tevens bij de kruising Oosteinderweg en de Burgemeester Kasteleinweg de opstelstrook ten behoeve van het rechtsaf verkeer worden verlengd waarbij het fiets- en voetpad worden verlegd.