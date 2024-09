Joanne Freeve (D66) en Coos Brouwer (CDA) roepen op tot maatregelen veiligere verkeerssituatie

Mijdrecht,– De verkeersveiligheid op de rotonde bij de kruising van de Mijdrechtse Dwarsweg en de N212 staat onder druk. Dit geldt vooral voor fietsers en voetgangers, waaronder veel schoolkinderen die dagelijks deze route gebruiken. Joanne Freeve van D66 en Coos Brouwer van het CDA vragen extra aandacht voor deze situatie en pleiten voor concrete stappen om de veiligheid te verbeteren.

In de afgelopen jaren is het verkeer op deze rotonde sterk toegenomen. Met de bouw van de nieuwe wijk Maricken 2, die direct grenst aan deze kruising, zal ook het fietsverkeer verder toenemen. Freeve en Brouwer maken zich zorgen over de toenemende risico’s voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Verkeersveiligheid en doorstroming

“Het is van groot belang dat er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid hier te verbeteren,” aldus Joanne Freeve. “Door de rotonde binnen de bebouwde kom te brengen, kan de snelheid van voertuigen worden verlaagd, wat de veiligheid van fietsers en voetgangers aanzienlijk zou vergroten. Dit is cruciaal, gezien het toenemende fietsverkeer vanuit de nieuwe wijk.”

Daarnaast wijzen de raadsleden op het belang van een goede doorstroming voor fietsers. “Comfort en veiligheid gaan hand in hand,” zegt Coos Brouwer. “Als we fietsers willen aanmoedigen om de fiets vaker te pakken, moeten we zorgen voor veilige en vlotte oversteekmogelijkheden.”

Provincie Utrecht als belangrijke gesprekspartner

De rotonde ligt momenteel buiten de bebouwde kom, waardoor het lastiger is om snelheid beperkende maatregelen te nemen. Freeve en Brouwer dringen er daarom bij het college op aan om in gesprek te gaan met de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor de provinciale wegen. Samen moeten er stappen worden gezet om de verkeersveiligheid op deze rotonde te verbeteren.

Verzoek aan het college

De fracties van D66 en CDA roepen het college op om:

In overleg te treden met de provincie Utrecht over de verkeersveiligheid op de rotonde Mijdrechtse Dwarsweg en N212;

Te onderzoeken of het mogelijk is om de rotonde binnen de bebouwde kom te brengen, waardoor de snelheid verlaagd kan worden en er betere voorzieningen kunnen komen voor fietsers en voetgangers;

Mocht dit niet mogelijk zijn, te kijken naar alternatieve manieren om de veiligheid te verbeteren;

De gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang en eventuele vervolgstappen.

“Dit is een kwestie van veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners van Mijdrecht en omliggende wijken,” besluiten Freeve en Brouwer. “We hopen dat de gemeente en de provincie gezamenlijk kunnen zorgen voor een duurzame oplossing.”

