Bewoners Hoofdweg Mijdrecht zijn het zat

Mijdrecht – Een groep bewoners van de Hoofdweg in Mijdrecht is naar gemeente gestapt om te praten over veiligheid en drempels. Deze bewoners hebben vorige week na lang wachten een gesprek gehad met de gemeente over de veiligheid en drempels gelegen op de Hoofdweg. Sinds jaar en dag is dit een doorn in het oog van vele bewoners. De drempels zouden de snelheid eruit moeten halen maar het vele verkeer jakkert er met een flinke vaart overheen. De gemeente ziet nog weinig in de aangedragen oplossingen door de bewoners en alles is moeilijk en lastig. Helaas voor de trillingen, (bijna) ongelukken op diverse plekken en het oversteken van fietsers naar het fietspad is een onveilige situatie. Laat staan de vele aanhangers met ladders en materialen achterin die ‘s morgens vroeg en ook ‘s avonds en in het weekend de buurt wakker houden en zorgt voor velen slapeloze nachten. Onlangs verloor een containerwagen een lading afval op de drempel, je zou er maar achter rijden… Daarnaast durven schoolgaande kinderen amper over te steken omdat het niet veilig is. En verkeer van rechts krijgt 9 van de 10 keer niet eens voorrang!

Grondwagens

Momenteel rijden enorme grondwagens af en aan om in de polder de weilanden op te hogen. Waarom rijden zij niet via de provinciale wegen in plaats de kleine straatjes van via het dorp? Straks gaat er gebouwd worden op Argon en zal daar ook veel bouwverkeer bijkomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bewoners en zal een plan moeten bedenken om dit te voorkomen. Eerdere pogingen van de bewoners hebben tot weinig tot geen resultaat geleid. Volgend jaar komt er een plan van aanpak van de wegen in de gemeente. Echter, geld is altijd al een probleem geweest, behalve voor een nieuw gemeentehuis van 6 miljoen, en het gaat hier om een aanpak van de meest cruciale plekken van De Hoef tot aan Abcoude. Om de Hoofdweg er niet erbij in te laten schieten is aandacht nodig. Mocht u last hebben van verkeer, lawaai van aanhangers, trillengen van mega vrachtwagens of wat dan ook, wendt u zich dan tot de gemeente om de Hoofdweg niet het afvoerputje van Mijdrecht te laten blijven. Dit kan naar Burgemeester en Wethouders van Verkeer, Veiligheid of Openbare ruimte of gewoon naar centraal meldpunt van de gemeente. En graag een kopie naar bijgevoegd mailadres hieronder.

Vrachtverkeer

Het grote vrachtverkeer dat over de Hoofdweg dendert heeft hier vaak niets te zoeken. In de ochtend alleen al komen 15 container vrachtwagens voorbij, die niet eens een container brengen in de buurt. Ze rijden de kortste route uiteraard, wat grote gevolgen heeft voor de omgeving en het klinkerwegdek op de Hoofdweg is hier niet tegen bestand. Deze is op diverse plekken behoorlijk verzakt zodat de trillingen alleen nog maar erger worden. Op Dukaton wordt al jaren gestreden en met resultaat maar dan moet wel de buurt meewerken. “Dus bij deze aan u de oproep zich te laten horen. Schrijf de gemeente aan of als u het liever dichterbij zoekt, willen wij ook uw klacht/verhaal aanhoren en overbrengen. Dit kunt u doen door te mailen naar Hoofdwegveiliger@gmail.com We willen minder (zwaar) verkeer, veiligere oversteekplaatsen, verlagen of verleggen en verminderen van drempels en andere afremmende middelen zoals wegversmallingen. Des te meer mensen zich laten horen, des te meer de gemeente hieraan gehoor moet geven. Samen staan we sterk!” aldus comité de Hoofdweg.

Foto aangeleverd