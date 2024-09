82-jarige Zonnebloemgast maakt parachutesprong

Vinkeveen – Elk jaar vervult de Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen in samenwerking met de RIKI-stichting hartenwensen voor haar gasten. De Zomerhartenwensenactie richt zich op het geven van individuele aandacht aan mensen met een fysieke beperking door het praten over – en het vervullen van – persoonlijke hartenwensen. Juist in de zomermaanden als veel familieleden, vrienden en zorgmedewerkers op vakantie zijn, is het van belang om de Zonnebloemgasten extra aandacht te geven.

Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen kreeg dit jaar wel een heel bijzondere hartenwens. De 82-jarige Ria Zaal uit Vinkeveen is gek van vogels en gaf aan: “Mijn grootste wens is al heel lang om een parachutesprong te maken uit een vliegtuig. Het lijkt mij geweldig om mij zo vrij als een vogel te voelen in de lucht”.

Het vervullen van de wens had wel wat voeten in de aarde, want hoe goed je alles organiseert, er blijft altijd een risico aan een parachutesprong en vooral aan de landing. Je moet fysiek ook in orde zijn om gedurende tien seconde de benen op te kunnen tillen. Dit is nodig voor de landing. Voor Ria is dit geen probleem maar voor de zekerheid heeft ze de afgelopen weken hard getraind om dit te kunnen.

Op vrijdag 13 september 2024 hebben zij de hartenwens kunnen realiseren. Met de liefdevolle aandacht van de mensen van Skydive Hilversum is de hartenwens gerealiseerd. Na de sprong uit het vliegtuig kon Ria genieten van een waanzinnig mooi uitzicht boven de Loosdrechtse plassen en de Utrechtse Heuvelrug en kwam veilig weer op de aarde terug.

Na de sprong kreeg Ria een certificaat uitgereikt als bewijs van de sprong, een video-opname en vele foto’s. Een dankbare Ria sprak: “Dit heb ik altijd al willen doen maar er was nooit tijd of geld voor. Ik ben de Zonnebloem Vinkveen/Waverveen en de RIKI-stichting zo dankbaar dat ik dit heb mogen doen”.

Foto is aangeleverd.