Meesterlijk concert Kleine Kunst van Grote Meesters

Aalsmeer – Een betere start van het theaterseizoen 2024-2025 was nauwelijks denkbaar. Afgelopen vrijdag genoot een volle zaal van het eerste van negen klassieke concerten van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) en het Flower Art Museum. Lyrisch sopraan Gulnara Shafigullina en pianist Peter Nilsson namen het publiek in de intieme sfeer van het Flower Art Museum mee op een reis door de romantische muziek. Hun programma Kleine Kunst van Grote Meesters, met romances en liederen van Verdi, Tsjaikovski en Richard Strauss was een pure traktatie voor de aanwezige liefhebbers van klassieke muziek. Het gastoptreden van bariton (en wethouder kunst en cultuur) Willem Kikkert maakte de avond nog specialer.

Stem van warmte en dramatiekt

De Russisch-Nederlandse sopraan Gulnara Shafigullina wist direct te imponeren met haar warme, expressieve stem die zowel kracht als kwetsbaarheid uitstraalde. Haar vertolking van Verdi’s aria’s, vol Italiaanse hartstocht en dramatiek, werd met indrukwekkende finesse uitgevoerd. In de werken van Tsjaikovski kwam haar Russische achtergrond mooi tot zijn recht. Ze liet de melancholie en diepe emotie in zijn liederen prachtig doorschemeren. Elk woord en elke noot werd met zorg behandeld, ze bracht het verhaal van de componist direct naar de harten van het publiek. Daarmee bracht Gulnara een prachtige ode aan de klassieke liedkunst en liet ze zien hoe kleine details, met de juiste uitvoering, een diepe indruk kunnen achterlaten.

Pianist met verfijning

Pianist Peter Nilsson bewees wederom zijn virtuositeit en empathisch vermogen als begeleider. Zijn spel was nooit overheersend, maar diende altijd als een subtiele ondersteuning voor de zangers. In de complexe harmonieën van Richard Strauss wist hij de piano prachtig te laten zingen, wat bijdroeg aan de romantische sfeer van de avond. Zijn samenwerking met Shafigullina was naadloos, en het was duidelijk dat ze een hechte muzikale band delen.

Een krachtige bariton

Het gastoptreden van bariton Willem Kikkert bracht een extra dimensie aan het concert. Zijn robuuste, donkere stem paste uitstekend bij de dramatische en romantische liederen van Schubert die hij vertolkte. Zijn stem vulde de zaal met diepe resonantie en emotie. Aalsmeer mag zich rijk rekenen met een wethouder die kunst en cultuur niet alleen een warm hart toedraagt maar zelf ook zo goed beoefent.

Bloemrijke ambiance

Het Flower Art Museum bood met zijn bijzondere inrichting een charmante setting voor het concert. De florale kunstwerken vormden een prachtige achtergrond voor de lyrische muziek die de ruimte vulde. De akoestiek van de zaal was perfect en versterkte de nuances in de zang en het pianospel.

KCA en FAM hebben dit seizoen nog acht prachtige concerten van hoge kwaliteit in petto. Het eerstvolgende is op vrijdagavond 18 oktober aanstaande met Duo Suenyos. Anass Habib op fluit en bendir – een eeuwenoude trommel – en harpist Janine Verdonk nemen de bezoekers dan mee op ‘Een reis langs de Middellandse Zee’ met een muzikale lezing vol prachtige Sefardische liederen. Informatie en kaartverkoop voor de complete reeks klassieke concerten in het Flower Art Museum is te vinden op de website van KCA: www.skca.nl.

Foto: Van links naar rechts Peter Nilsson, Gulnara Shafigullina en (wethouder) Willem Kikkert. Foto: Mariska de Graaf.