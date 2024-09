Overlast in Amstelstraat nu hopelijk opgelost

Uithoorn – In oktober 2023 en in onze editie van 12 juni 2024 schreven wij in deze krant over de overlast die Willem en Ria Koudijs in de Amstelstraat ondervonden van de aangepaste opgehoogde oversteekplaats bij Koningin Máximalaan. Door trillingen van verkeer stond hun huis regelmatig te schudden en te trillen op zijn grondvesten, met alle gevolgen van dien. De gemeente is nu hun belofte nagekomen en heeft zoals beloofd ondergronds een wand geplaatst.

Grote glimlach

Willem laat met een grote glimlach op zijn gezicht weten dat ze erg blij zijn dat er nu eindelijk wat gedaan is om het probleem op te lossen. Hij bedankt onze krant voor alle aandacht en zegt: “Het heeft even geduurd en wat inspanning en media aandacht gekost maar nu kunnen we eindelijk weer rustig slapen”. Zij merken nu al dat het een stuk beter is. Hopelijk is hiermee het probleem voor de bewoners in de Amstelstraat opgelost en kunnen zij weer met veel plezier genieten in het mooie straatje in Uithoorn.

Eigen foto.