D66, PvdA/GL en CDA stellen vragen over zwemmen in het Abcoudermeer

De Ronde Venen – Veel inwoners van Abcoude zwemmen op een warme zomerdag graag in het Abcoudermeer. Helaas ontbreken er voorzieningen om makkelijk en veilig het water in en uit te komen. Het aanleggen van deze voorzieningen blijkt niet mogelijk, omdat het Abcoudermeer geen officieel zwemwater meer is en een natuurbestemming heeft. Dat leidt tot de vreemde situatie dat er wel gezwommen wordt, maar er geen voorzieningen zijn om dat veilig te doen. Daarover hebben de fracties van D66, PvdA/GroenLinks en CDA dan ook schriftelijke vragen gesteld.

Raadslid Eelco Doorn (D66): “Er wordt veel gezwommen in het Abcoudermeer, dan moet dat ook veilig kunnen. Dat kan alleen met goede zwemvoorzieningen.” Raadslid Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “En dan is het uiteraard belangrijk om rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden, maar dat kan denken wij goed met de aanleg van een veilige steiger.” Raadslid Willem van Schaick (CDA): “We hopen dat het college naar aanleiding van onze vragen toch mogelijkheden ziet om dat te realiseren!”

Behoefte aan zwemvoorzienigen

Het Abcoudermeer is meer dan 100 jaar een officiële zwemwaterlocatie geweest, met lange tijd de aanwezigheid van buitenbaden, steigers en horecagelegenheden. Inmiddels bestaan die voorzieningen niet meer. Toch wordt er nog veel gezwommen in het Abcoudermeer en bestaat er de wens voor nieuwe zwemvoorzieningen, zoals een steiger om veilig vanaf het water in en uit te kunnen gaan. Uit antwoorden op eerdere vragen van D66 blijkt dat dit niet mogelijk is, omdat het Abcoudermeer een exclusieve natuurbestemming heeft en sinds enige tijd ook geen zwemwaterlocatie meer is. Daarmee ontstaat de vreemde situatie dat er wel gewoon gezwommen wordt, maar het veiliger maken daarvan met zwemvoorzieningen niet kan.

In 2008 is het bestemmingsplan Meerbad vastgesteld door de gemeenteraad van Abcoude. Daarin werd onder andere geregeld dat er appartementen zouden komen op de plek van het voormalige Meerbad. De appartementen zijn vervolgens gerealiseerd. Wat in het bestemmingsplan echter ook is opgenomen, is een grote steiger vanaf deze nieuwe appartementen. Die steiger is echter nooit gerealiseerd. Omdat deze steiger wel in het bestemmingsplan is opgenomen, kan deze mogelijk alsnog gerealiseerd worden, ondanks de natuurbestemming van het Abcoudermeer en het niet meer zijn van officieel zwemwater. Daarmee kan de steiger mogelijk een voorziening voor zwemmers bieden.

Schriftelijke vragen aan het college

D66, PvdA/GroenLinks en CDA hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen willen allereerst weten wanneer de officiële zwemwaterbestemming van het Abcoudermeer af is gegaan en of dat besluit destijds bewust is genomen. Verder willen de partijen weten of de in het bestemmingsplan opgenomen steiger alsnog gerealiseerd kan worden en of deze gebruikt kan worden als zwemvoorziening en zo ja, of het college die ook wil realiseren.

De partijen willen verder weten waarom de mogelijkheid om te zwemmen strijdig is met de natuur-bestemming van het Abcoudermeer. Vrijwel alle rivieren, meren en plassen hebben immers die bestemming, maar er mag wel met motorboten op gevaren worden. Daarbij zijn er plassen met natuurbestemming, zoals de Vinkeveense Plassen, die wel officieel zwemwater zijn. Als laatste vragen de partijen of de nieuwe Omgevingswet wellicht mogelijkheden biedt om zwemmen in het Abcoudermeer weer officieel mogelijk te maken en daarbij tegelijkertijd uiteraard de natuurwaarden te beschermen.

