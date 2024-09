Week van de ontmoeting in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de Week van de ontmoeting van 26 september tot en met 2 oktober vinden er in de Bibliotheek Aalsmeer extra activiteiten plaats. De Bibliotheek wil hiermee op een laagdrempelige manier ontmoetingen en verbindingen mogelijk maken én het belang ervan benadrukken. Ook Participe en VluchtelingenWerk Nederland, met wie de Bibliotheek in De Oude Veiling zit, organiseren activiteiten.

Leven Lang LEGO

Van donderdag 26 september tot en met donderdag 3 oktober staat maar liefst 100 liter LEGO in de Bibliotheek. En wat is er nou fijner dan samen lekker bouwen met LEGO. Tijdens de Week van de ontmoeting wordt iedere dag met elkaar de grootste fantasiestad gebouwd. Iedereen, jong en oud, kan alle dagen tussen 11.00 en 18.00 uur aanschuiven aan de LEGO tafel.

Poëzie

Op dinsdag 1 oktober presenteert de Bibliotheek ‘Poëzie voor voorbijgangers’. Ontvang een persoonlijk gedicht van programmamaker en woordkunstenaar Meliza de Vries. Meliza schrijft op basis van een kort gesprekje een gedicht voor jou in enkele minuten. Kom langs tussen 14.00 en 16.00 uur in de Bibliotheek Aalsmeer en laat je verrassen door een mooi gedicht. Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Voorlezen en Kinderboekenweek

Voor kinderen is er op woensdag 2 oktober van 15.30 tot 16.30 uur voorlezen en mogen de jongens en meisjes een eigen boekenlegger maken. Kom luisteren naar het avontuur van de supereigenwijze Nee-hoorn In het Heerlijke Hartenwoud wordt een kleine poezelige eenhoorn geboren. Hoewel iedereen hem ontzettend li-la-lief vindt, gedraagt hij zich helemaal niet als een eenhoorn. Hij zegt constant op alles ‘nee’, dus noemt zijn familie hem de Nee-hoorn. Deze activiteit is tevens de start van de Kinderboekenweek. Deelname aan deze jeugdactiviteit is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Naast deze extra activiteiten vinden in de Week van de ontmoeting ook de reguliere activiteiten in de Bibliotheek Aalsmeer plaats, zoals Digitaal Café, Financieel Café en het Taalhuis.

Bibliotheek Aalsmeer is gehuisvest in De Oude Veiling aan de Marktstraat 19. Bezoek voor meer informatie de website van de Bibliotheek Amstelland (www.bibliotheekamstelland.nl), loop even binnen of neem contact op via 020 – 6414126.