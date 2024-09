Eerste Wim Verlaan penning voor vrijwilligers AKU

Uithoorn – Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in maart van atletiekvereniging AKU droeg Wim Verlaan na 23 jaar het voorzitterschap van de vereniging over aan Sven Keltering, die met veel enthousiasme aan zijn nieuwe taak is begonnen.

Het bestuur van AKU heeft tijdens deze vergadering zijn waardering voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging op een bijzondere manier uitgesproken door de Wim Verlaan penning in het leven te roepen. Elk jaar zal tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in september aan de vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging deze Wim Verlaan penning uitgereikt. Een commissie van 4 mensen zal zich elk jaar buigen over de vraag welke vrijwilliger deze eervolle penning mag ontvangen. Wim maakt zelf ook deel uit van de commissie en zal de penning ook uitreiken tijdens de vrijwilligersavond.

Eerste penning uitgereikt

De commissie heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag aan welke vrijwilliger de penning het meeste toekomt en heeft samen met de grafische vormgever van de vereniging een mooie penning ontworpen die goed uitbeeldt dat vele handen licht werk maken en dat de vereniging met zoveel vrijwilligers tot veel in staat is.

Op zaterdag 7 september was het zover en werd de eerste penning uitgereikt onder de ogen van 60 aanwezige vrijwilligers. Het is de bedoeling dat jaarlijks één vrijwilliger de penning ontvangt maar de commissie heeft gemeend om dit jaar aan 2 vrijwilligers de penning uit te reiken.

De eerste penning werd postuum aan Wil Voorn uitgereikt in de persoon van haar echtgenoot, Ton Voorn. Zeer onverwacht is Wil in mei overleden en dat was een klap voor haar echtgenoot en familie maar ook een groot verlies voor AKU. Wil is jarenlang een zeer gewaardeerde kracht geweest binnen de vereniging, zij beheerde het clubhuis, ondersteunde bij wedstrijden en was heel actief en betrokken bij de Specials, de G-groep van AKU, etc.

De tweede penning is toegekend aan Rene Noorbergen en alle aanwezigen konden zich goed vinden in deze keuze. Rene is al vele jaren de coordinator en animator van de loopgroepen van AKU en zijn inzet en enthousiasme hebben er mede voor gezorgd dat er nu meer dan 100 op dit moment op een of meer trainingsavonden actief zijn in de lopersgroepen. Daarnaast assisteerde vaak bij weg- en baanwedstrijden die AKU jaarlijks organiseert. Rene heeft de nieuwe Wim Verlaan penning meer dan verdiend.

