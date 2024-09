Fietsmaatjes fietst mee met de fietstocht in Abcoude

De Ronde Venen – Met vier duofietsen heeft Fietsmaatjes De Ronde Venen zondag 15 september mee gefietst met de fietstocht van de Lions in Abcoude. Het weer was prachtig, de route mooi en de stemming prima in orde. In optocht reden de duo’s op de vier duofietsen in het zonnetje en gezellig babbelend, de familieroute van 20 kilometer. Er is voor Fietsmaatjes De Ronde Venen een mooi bedrag van € 200,– bij elkaar gefietst.

Als u zelf niet meer in staat bent om zelf te fietsen maar twijfelt u nog om op een duofiets te fietsen? Maak dan eens een proefrit en ervaar hoe fijn het is om weer eens op de fiets te kunnen zitten. Het is nog gezelliger dan alleen fietsen, want je fietst samen met een vrijwilliger. Voor een proefrit kun je je aanmelden via de website www.fietsmaatjesdrv.nl.

Ook voor de vrijwilligers is het heel dankbaar om iemand blij te maken met een fietsritje. Samen genieten van de buitenlucht, de natuur en de mooie dorpen in De Ronde Venen. Een gezellig praatje onderweg en tegelijkertijd in beweging zijn. Eens per week fietsen of eens per maand? Het is allemaal mogelijk. Interesse? Opgeven of informatie krijgen kan via de website of stuur een berichtje naar info@fietsmaatjesdrv.nl. De coördinator van de plaats waar u woont, neemt dan contact met u op.

Foto is aangeleverd.