Lokaal en Fair wil duidelijkheid over Wilnis – financiële constructie nieuwbouw CSW

Wilnis – Afgelopen vrijdag werd bekend dat de voorzitter en secretaris van voetbalvereniging CSW uit Wilnis hun functie hebben neergelegd. Als reden werd gegeven de moeizame onderhandelingen met de Gemeente De Ronde Venen over een nieuwbouw van de kantine en kleedkamer. Raadslid Simone Borgstede van Lokaal en Fair heeft inmiddels vragen gesteld aan het college over het proces rond het te vernieuwen sportcomplex. Doorn in het oog van het raadslid is vooral de onduidelijke financiële constructie. Eerder gaf de gemeente €350.000,- aan Argon als bijdrage voor de realisatie van een nieuwe kantine en kleedkamers. CSW moet echter naar het nu lijkt zelf € 750.000,- ophoesten. Dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel, waarom krijgt CSW geen bijdrage van de gemeente?

De gemeente De Ronde Venen en Supermarktketen Jumbo zijn al een paar jaar in onderhandeling om de supermarkt van de Molmlaan in Wilnis te verplaatsen naar het Parkeerterrein van CSW, in ruil daarvoor zal Jumbo een nieuwe kantine en kleedkamers realiseren voor CSW. De onderhandelingen tussen de gemeente en Jumbo zijn inmiddels in een fase dat de gemeente flink geld wil overhouden aan de verkoop van de grond van de CSW parkeerplaats voor haar eigen begroting. Dit naast het bedrag dat de gemeente zal overhouden aan de realisatie van woningbouw op de Molmlaan, deze plannen liggen al klaar. Door de ondoorzichtige financiële constructie lijkt de bouw van de kantine en kleedkamers ernstig in gevaar te komen. Wat gaat Jumbo bouwen als ze flink aan de gemeente moet betalen voor de grond? De kosten voor de afbouw dreigen dan volledig voor rekening van CSW zijn en kunnen oplopen tot €750.000,- Een bedrag dat voor geen enkele voetbalclub zomaar is op te hoesten.

Zorgen

Borgstede maakt zich zorgen over de ontstane situatie, officieel is de gemeenteraad niet betrokken bij de voorbereidingen. Wij weten niet meer dan de meeste Wilnissers, maar nu bereiken ons verhalen waarbij we toch meer informatie willen van het college. Wat zijn precies de plannen, waar zitten we in het proces? Gaan we het begrotingstekort dempen met de inkomsten uit deze grondoverdracht en zit Wilnis straks met een voetbalclub die failliet is?

Sport en bewegen zijn belangrijke peilers in een gezond en gezellig leven, de maatschappelijke rol die CSW al jaren op vele vlakken vervult is van onschatbare waarde. Investeren in een toekomstbestendig sportcomplex in Wilnis is van groot belang, zeker nu er nog eens 670 nieuwe woningen bij komen. Het college lijkt met de plannen echter meer oog te hebben voor het vullen van de schatkist van de gemeente dan voor de inwoners van Wilnis. Volgens het beleid dat al jaren geleden is vastgelegd in de maatschappelijke agenda gaat ze daarmee in tegen haar eigen afspraken. Lokaal en Fair wil zo snel mogelijk op tafel hebben hoe het precies zit en zal dit onderwerp bij de eerst mogelijke gelegenheid op de agenda zetten.

Foto aangeleverd