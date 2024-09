Geld in het water of geld als water?

De Ronde Venen – Het recreatieschap ‘Stichtse Groenlanden’ (SGL) is een bovengemeentelijke samenwerking in de provincie Utrecht. Een belangrijke taak van SGL is de instandhouding en verbeteren van het bestaande natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit. Zowel de provincie Utrecht als negen gemeenten in de provincie maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling. Samen met de provincie is gemeente De Ronde Venen financieel verantwoordelijk voor het betalen van de uitgaven die betrekking hebben op het werkgebied van de Vinkeveense plassen.

Een belangrijke taak van het recreatieschap binnen de gemeente is het versterken van de Vinkeveense Plassen als toekomstbestendig (water)recreatiegebied dat aansluit bij behoeften van bezoekers. Om tot een goede basis te komen, zijn de afgelopen tien jaar diverse ideeën op papier gezet. Zo is sprake geweest van een toekomstplan, een ontwikkelprogramma en een ontwikkelscenario. In de uitwerking van al die ideeën vallen twee belangrijke uitkomsten op: de voorgenomen besparingen zijn nooit bereikt en de beoogde extra inkomsten zijn nooit binnengekomen. Ter dekking van het jaarrekeningtekort van het recreatieschap Stichtse Groenlanden over de jaren 2022 en 2023 zal de gemeenteraad een budget van € 42.500 beschikbaar moeten stellen. De gemeente moet bovendien nog een nog grotere bak met gemeenschapsgeld ‘in het geld water’ gooien. De deelnemersbijdrage van gemeente De Ronde Venengemeente gaat in de beleidsarme begroting 2025 met € 128.000 omhoog naar € 651.000. Het ziet er naar uit dat het daarmee niet ophoudt. Men wil namelijk uitgaan van “de basis op orde” en focust daarbij op het noodzakelijk onderhoud en de versterking van toezicht en handhaving. Ook hiervoor zal het gemeenschapsgeld van de inwoners worden aangesproken.

