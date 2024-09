Speciale activiteiten in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – In het Buurthuis Hornmeer kunnen inwoners de komende weken terecht voor een aantal speciale activiteiten. Bij elke activiteit kan genoten worden van gezelligheid en daarbij een hapje en een drankje. Het Buurthuis is open voor iedereen in Aalsmeer, niet alleen voor mensen uit de wijk. Aan jong en oud wordt gedacht, bij de komende evenementen.

Oekraïnse kunstenaars

Buurthuis Hornmeer verwelkomt voor het eerst de Kunstroute Aalsmeer! Maar liefst acht Oekraïense kunstenaars exposeren in het Buurthuis. Zij tonen zaterdag 21 en zondag 22 september hun werken, waaronder schilderijen, keramiek en beeldende kunst. Tijdens de kunstroute is er ook live muziek en gelegenheid voor een gezellige pauze met een drankje. Kinderen zijn van harte welkom om samen met de volwassenen te komen kijken en genieten!

Burendag met ontbijt

Vier Nationale Burendag op zaterdag 28 September in het Buurthuis Hornmeer. De buurt wordt getrakteerd op een gratis ontbijt voor iedereen uit de omgeving. Het ontbijt begint om 10.00 uur, Aanmelden is wel nodig en kan via activiteitenhornmeer@gmail.com of schrijf in op de lijst in het Buurthuis Hornmeer. Na het ontbijt wordt een gratis puzzeltocht georganiseerd van 11.00 tot 14.00 uur. Deze tocht is een leuke manier om met gezin door de wijk te wandelen, met spannende puzzels en een verrassing aan het einde. Aanmelden is niet nodig. Vergeet niet de kleurplaat in te leveren, die de kinderen op de Braderie van 7 september hebben ontvangen. Gedurende de dag zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een stormbaan en springkussen, waar ze gratis op kunnen spelen.

Buurtmaaltijd

Er wordt ook weer gestart met de maandelijkse Buurtmaaltijd. Op dinsdag 24 september is iedereen van harte welkom om aan te schuiven voor een heerlijke maaltijd bestaande uit een voorgerecht, pasta als hoofdgerecht en een smakelijk dessert, inclusief een frisdrankje voor slechts 7,50 euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk, dus meld je aan via activiteitenhornmeer@gmail.com of schrijf je in op de lijst in het Buurthuis Hornmeer.

Rabo Clubsupport

De vrijwilligers van Buurthuis Hornmeer zetten zich bij al deze activiteiten belangeloos in om zo mensen met elkaar in contact te brengen. Het Buurthuis kan alle hulp gebruiken om in de toekomst met deze activiteiten door te gaan. Stem daarom via de Rabo Clubactie op Buurthuis Hornmeer zodat er financiële middelen zijn om zowel het Buurthuis te onderhouden en te verbeteren en leuke activiteiten te organiseren. Stemmen kan nog tot en met 24 september via de app of website van de Rabobank.