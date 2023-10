Wereldwinkel extra in actie tijdens Fairtrade week

Aalsmeer – De Fairtrade week is in volle gang. Tot en met zondag 5 november promoten merken en supermarkten hun Fairtrade producten en organiseren vrijwilligers door het hele land allerlei activiteiten om te laten zien hoe belangrijk eerlijke handel is. In de Wereldwinkel wordt het hele jaar door aandacht gevraagd voor de boeren en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Maar tijdens de Fairtrade week laat de Wereldwinkel extra van zich horen. Tijdens deze Fairtrade week doet de Wereldwinkel Aalsmeer iets extra’s voor de producenten ver weg. Op initiatief van de stichting Wereldwinkels Nederland doneren verschillende Wereldwinkels 10% van de weekomzet tijdens de Fairtrade week aan een Fairtrade goed doel. Natuurlijk doet de winkel in Aalsmeer ook mee en hoopt deze week een goede omzet te draaien, zodat er een mooi bedrag gedoneerd kan worden aan het volgende goede doel aangedragen door leverancier Gone Arty.

Groentetuinen voor Zienzele

De Zienzele Foundation in het zuiden van Zimbabwe is een manden weefproject gestart om inkomsten te genereren voor vrouwen uit vijf dorpen. De fairtrade importeur Gone Arty koopt deze manden in voor de Nederlandse Wereldwinkels. Een lang gekoesterde wens van deze vrouwen is om eigen groenten te kunnen verbouwen, maar door de droogte is water voor bevloeiing nodig. Met hulp van donoren worden omheinde groentetuinen met irrigatie gerealiseerd in één van de droogste gebieden in het zuiden van Zimbabwe. Elke deelnemende vrouw krijgt binnen de tuin een eigen perceeltje. De oogst van de eerste groentetuinen is inmiddels dermate succesvol dat naast de consumptie voor het gezin, het surplus verkocht kan worden op de lokale markt of aan het nabijgelegen ziekenhuis.

Hoe meer er deze week verkocht wordt, hoe hoger het donatiebedrag is voor het groentetuinen project. Doe ook mee? De Wereldwinkel is gevestigd in de Zijdstraat 15 en is iedere maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.