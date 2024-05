Wereldwijd succes voor Aalsmeerse maffiaroman

Aalsmeer – De Aalsmeerse maffia-roman ‘Vrouw van eer’ van Jessica de Jong is inmiddels vertaald in het Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Wereldwijd krijgen lezers zo een inkijkje in de duistere praktijken op de Aalsmeerse bloemenveiling. Van Australië tot Italië en van Duitsland tot de Verenigde Staten duiken lezers in het spannende avontuur van Lente, Rocco en Isabella. “Het verhaal over cokesmokkel vanuit de bloemenveiling spreekt internationaal tot de verbeelding”, zegt Xander van Uffelen namens uitgeverij Libero Books. “Iedereen kent wel de rozen uit Nederland en is daardoor geboeid als criminelen de bloementransporten gebruiken om coke over de grens te krijgen.”

Kleurrijk en romantisch

“De taal en verhaallijn van Vrouw van eer slaan ook goed aan in Zuid-Europa”, vervolgt Van Uffelen. “Nederlandse schrijvers zijn vaak sober en bondig van toon, terwijl de taal van Jessica de Jong juist kleurrijk en romantisch is. We merken nu al uit de reacties dat Italianen en Spanjaarden daarvan smullen.” De Italiaanse tiktokblogger Giulia Perciballe geeft vijf sterren en noemt het ‘absoluut een must-read!’. In het boek worden de Italiaanse chauffeur Rocco en de Nederlandse lifster Lente gevolgd, die vanuit Aalsmeer een lading rozen naar Italië moeten brengen. Als ze per ongeluk de verstopte coke in de rozenemmers vinden en bovendien opgejaagd worden door een Indiase maffiabende uit Köln, komt de maffiabazin uit Aalsmeer in actie. Deze Isabella laat door haar handlangers de achtervolging inzetten tot in de Zwitserse Alpen.

Duimpje uit India

“Het is onwerkelijk dat lezers uit allerlei landen mijn Aalsmeerse verhaal nu lezen”, zegt maffia-auteur Jessica de Jong. “Er zijn zelfs lezers in Australië en ik kreeg pas een duimpje van een lezer uit Mumbai, India. Niet alleen de bloemen gaan de grens over, ook het verhaal.”

‘Vrouw van eer’ is een boek voor lezers met zowel een sterke maag als met gevoel voor romantiek. Verkrijgbaar als ebook en als paperback in alle (web)winkels, maar ook bij Bruna Aalsmeer, Zijdstraat 45.