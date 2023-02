Wereldtoppers op 24ste Aalsmeer Flower Cup

Aalsmeer – Op zaterdag 18 maart vormt sporthal De Bloemhof na vier jaar weer het podium voor een van de grootste trampolinetoernooien van Europa: de Aalsmeer Flower Cup. Deelnemers uit vijftien landen gaan de strijd met elkaar aan om de felbegeerde bekers vol bloemen te bemachtigen.

Het waren vier lange jaren, in 2021 kon de Aalsmeer Flower Cup niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar het toernooi komt sterker terug dan ooit. Binnen enkele weken zaten de inschrijvingen vol. Bijna vierhonderd topsporters nemen deel aan de 24ste editie van dit sportevenement, uit onder meer Puerto Rico, Mexico, Engeland en vele andere landen. Meerdere internationale sportbonden reizen met een team af naar Aalsmeer, om zich voor het eerst dit jaar te meten met internationale toppers.

WK topper uit Aalsmeer

Een bekende naam die meedoet is Thalissa Wijkstra. De in Aalsmeer geboren trampolinespringster won afgelopen november een zilveren medaille op het wereldkampioenschap voor junioren in Sofia, Bulgarije. Zes jaar geleden was ze op het Jeugdjournaal, toen ze als jongste deelnemer meedeed aan de Flower Cup. Dit jaar is ze één van de favorieten om de juniorentitel mee naar huis te nemen.

Wereldtoppers

Ook andere wereldtoppers reizen af naar Aalsmeer, waaronder Fabian Vogel uit Duitsland. Hij werd in november wereldkampioen synchroonspringen met zijn partner op het WK Trampolinespringen. Ook Christine Schuldt en Nikola Volska uit Duitsland en Lina Uljee uit Nederland wonnen medailles op het WK voor junioren (WAGC). Zij zullen ook favorieten zijn om de felbegeerde titels te bemachtigen in hun eigen categorie.

Kwalificaties en finale

Voor het Nederlands team geldt de Aalsmeer Flower Cup als eerste kwalificatiemoment voor de WAGC en het WK in Birmingham, die beiden in november 2023 gaan plaatsvinden. Meerdere topsporters zullen zich voor deze toernooien proberen te kwalificeren. De kwalificaties worden op 18 maart gehouden van 9.30 tot 17.30. De finales volgen ’s avonds vanaf 19.30 uur. Meer informatie: www.flowercup.nl