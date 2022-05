Wereld Plantendag: ‘Groene Boost’ voor 100 gezinnen

Aalsmeer – Stichting Anders Amstelland komt samen met bedrijven in actie voor kwetsbare gezinnen in een achterstandssituatie. Op woensdag 18 mei, Wereld Plantendag, zijn honderd gezinnen uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn voorzien van een Groene Boost. Veel kwetsbaren ervaren een grote afwezigheid van groen in hun leven, voor hen is groen een luxe. En dat terwijl groen bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn. Middels een Groene Boost is nu een impuls gegeven om de woning te voorzien van luchtzuiverende planten. De planten waren voorzien van een stijlvolle pot waardoor de gezinnen een kant en klaar pakket hebben gekregen. Daarnaast bevatte het pakket een bos geurende rozen. De ontvanger werd vervolgens uitgedaagd om de rozen door te geven aan iemand die zij een hart onder de riem wilden steken.

Anders Amstelland verbindt bedrijven uit de regio met hun eigen product, dienst of talent aan lokale noden van kwetsbare mensen, om zo hulpvragen op te lossen en een netwerk van geven te creëren. Zo komen kapperszaken in actie voor moeders van de Voedselbank, helpen accountants iemand met een cruciale belastingaangifte en ga zo maar door. De hulpvragers doen op hun beurt weer iets terug binnen hun mogelijkheden. Anders Amstelland is continu op zoek naar betrokken ondernemers die partner willen worden en in actie willen komen voor de aller kwetsbaarsten. Kijk voor meer informatie op www.stichtinganders.nl/amstelland.

Foto: Overhandiging ‘Groene Boost’ pakketten aan Vluchtelingenwerk. Van links naar rechts: Koen Persoon, Brent Kaandorp, Jacinta Guppertz, Marian Eerbeek, Essine Prins en Ronald van Schie.