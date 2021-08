Welke idioten leggen weer bakstenen op de N212?

Wilnis – Afgelopen week zijn in de nacht van dinsdag op woensdag door (nog) onbekende rechtopstaande bakstenen op de N212 ter hoogte van de begraafplaats gelegd. Dit heeft tot een bijna ongeval geleid. De politie waarschuwt bij deze weggebruikers om extra voorzichtig te zijn. De automobilist kon nu de bakstenen nog net op tijd ontwijken, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurd was, als hij ze deze nacht niet op tijd had opgemerkt. Hij belde direct de politie. Het is niet voor het eerst dat er idioten zijn die hier bakstenen neerleggen. Ruim een jaar geleden gebeurde hetzelfde op deze weg. Toen leiden dat helaas tot diverse ongelukken. Deze zaak is ernstig en wordt ook aangepakt als ‘poging tot doodslag’.

Getuigen gezocht

De politie heeft direct een onderzoek gestart naar de dader(s) Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie in Maarssen. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u de informatie delen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Mogelijk is het niet de eerste keer dat er weer objecten op de N212 lagen. Bent u ook slachtoffer geworden van stenen of andere objecten op de N212 of heeft u eerder wat op de weg zien liggen? Geef het door aan de politie via 0900-8844.