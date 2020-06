Weer werken en studeren in de bibliotheek

Uithoorn – De werk- en studieplekken in de bibliotheek zijn vanaf 29 juni weer te gebruiken. Ook start de bibliotheek weer met activiteiten en worden de openingstijden van alle vestigingen verder uitgebreid. Vanaf 29 juni stelt de Bibliotheek weer werkplekken beschikbaar. Bezoekers kunnen gebruik maken van publieke computers en gratis WiFi voor hun eigen laptop of tablet. Directeur Daphne Janson is blij dat de Bibliotheek met deze stappen ook weer andere doelgroepen kan bedienen. “Alles moet je tegenwoordig digitaal regelen. Niet iedereen heeft daarvoor thuis de mogelijkheden of beschikt over de benodigde vaardigheden. We bieden deze mensen gelukkig weer een plek. En we starten de computercursussen voor beginners weer op.” Ze verwacht ook studenten en flexwerkers te gaan zien. “We hebben veel thuis gezeten de afgelopen tijd. Een andere setting om in te werken of studeren is dan een welkome afwisseling.”

Om voldoende afstand tussen bezoekers te waarborgen zijn er minder werkplekken dan normaal. De duur van de tijd dat je een werkplek kunt gebruiken gelimiteerd. Printen is nog niet mogelijk. Je kunt ook nog geen krantje lezen of afspreken in de Bibliotheek.



Activiteiten gaan weer van start

Ook een deel van het programma van de bibliotheek gaat weer van start. Naast de computercursussen is het Taalhuis weer geopend op afspraak en staan er netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden op de planning. Voor kinderen zijn er Maakplaats-workshops en komen er een aantal leuke zomeractiviteiten aan. Kijk op www.debibliotheekamstelland.nl voor de actuele agenda.



Ruimere openingstijden

Bibliotheek: Uithoorn (vanaf 29 juni)

Maandag t/m vrijdag van 13 tot 18 uur.

Zaterdag van 11 tot 18 uur

Veiligheid

De versoepelingen zijn afgestemd met de lokale ggd. De gezondheid van bezoekers en personeel blijft vooropstaan. De bibliotheek vraagt haar bezoekers daarom instructies goed op te volgen. Alle actuele en uitgebreide informatie is terug te lezen op www.debibliotheekamstelland.nl/corona.