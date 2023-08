Weer wateroverlast op Geijlwijckerweg

Aalsmeer – De brandweer moest woensdag 30 augustus in de avond weer in actie komen voor een losgeraakte waterleiding aan de Geijlwijckerweg bij de Molenvliet. Afgelopen maandag was het ook al raak op dezelfde locatie.

Dit keer was de waterleiding op twee plekken los. Opnieuw stroomde het water over het fietspad richting de doorgaande weg. De brandweer heeft de koppelingen weer met elkaar verbonden. Dat ging deze keer makkelijker dan afgelopen maandag, toen liepen enkele brandweerlieden een nat pak op.

Fotograaf: VLN Nieuws