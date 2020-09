Weer voorlezen in de bibliotheek

Amstelland – Het voorlezen in de Bibliotheek is weer begonnen. Iedereen is van harte welkom om met kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar langs te komen en te genieten van een leuk, grappig of spannend verhaal. Ouders met jonge kinderen houden zich over het algemeen dagelijks bezig met voorlezen. Bewust of onbewust dragen ze hiermee enorm bij aan de taalontwikkeling van hun kinderen.

Het is zelfs zo dat je met voorlezen niet vroeg genoeg kunt beginnen en dat kinderen die op jonge leeftijd worden voorgelezen later meer plezier hebben in zelf lezen.

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag hoef je zelf niet voor te lezen, maar schuif je lekker aan en luister je samen met je (klein)kind naar het verhaal. Het voorlezen wordt in drie van de vier vestigingen van de Bibliotheek Amstelland weer gedaan.

Iedere woensdag van 15.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein, Westwijk en Aalsmeer en iedere vrijdag van 15.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein en Westwijk. Uithoorn volgt binnenkort. Het voorlezen is gratis en aanmelden is niet nodig, de Bibliotheek zorgt voor voldoende ruimte zodat de geadviseerde afstand aangehouden kan worden. Meer informatie over voorlezen is te vinden op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl