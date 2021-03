Weer Mark en Eric Pubquiz op Radio Aalsmeer TV

Aalsmeer – Steeds roepen programmamakers Mark Simoons en Eric Spaargaren: “Dit was de allerlaatste pubquiz.” Ontstaan in de coronatijd en zeer succesvol met veel deelnemers. Maar door het enthousiasme van de deelnemers en niet te vergeten, de makers zelf, komt er vrijdag 2 april toch weer een Mark en Eric Pubquiz op Radio en TV Aalsmeer. “Vooruit dan, op veler verzoek.”

De Mark en Eric Show start om 19.00 uur en om 19.30 uur start de quiz. Rond 21.30 uur wordt de winnaar bekend gemaakt, waarna er tot 22.00 uur lekkere muziek is. De show is live te volgen via Radio Aalsmeer TV en het deelnameformulier is te vinden op: https://ericspaargaren.wixsite.com/markeneric

Frequenties en TV

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via de website www.radioaalsmeer.nl en op TV te zien via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.