Weer kerstmarkt Lions op Historische Tuin

Aalsmeer – De inmiddels traditionele overdekte kerstmarkt van de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia op de Historische Tuin vindt dit jaar plaats op 8 en 9 december. In de vele kramen op de Historisch Tuin en in de boerderij worden kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen, bloemen en planten en andere bijzondere kerstcadeautjes gepresenteerd. Ook kunnen bezoekers genieten van zelfgebakken taarten, winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan een gezellige kerstsfeer.

Veiling, loterij en muziek

Op zaterdag zal Coos Buis zijn glansrol als veilingmeester vervullen en bloemen en planten verkopen. Er worden twee veilingen gehouden, om 13.00 uur en om 15.00 uur. Tevens is er een loterij met prachtige prijzen! Zaterdag is er ook bijzondere muzikale omlijsting: van 11.00 tot 12.00 uur zingt het ROM-koor a capella, gekleed in Dickens stijl. En in de middag, tussen de beide veilingen door, zingen de Griffins!

De opbrengst van de kerstmarkt komt dit jaar ten goede aan twee goede doelen, te weten: de Stichting Peter Pan, vakantieclub voor jongeren met een chronische ziekte en de Prinses Maxima Foundation/Jeroen van Veen, voor voorzieningen voor kinderen met kanker, die buiten de zorgdekking vallen.

Interesse om met een kraam deel te nemen aan deze gezellige kerstmarkt? Er zijn nog enkele kramen beschikbaar! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl (kerstmarkt-2023). De kerstmarkt is geopend op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 17.00 uur. Bereikbaarheid via het Praamplein (met parkeergelegenheid) en via de Uiterweg (voor wandelaars en fietsers).