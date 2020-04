Aalsmeer – De geboortes bij kinderboerderij Boerenvreugd gaan maar door! Afgelopen weekend zijn geit Lizzy en schaap Bloem bevallen.

Toggenburger Lizzy was zaterdag 4 april aan de beurt en is bevallen van een dochter, die de naam Bonnie heeft gekregen.

De kleine diva Bloem is zondag 5 april moeder geworden, een zoon. Haar Berend is een ieniemie lam. Het rammetje is net als zijn vader helemaal wit van kleur.