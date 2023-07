Weer braderie in het Centrum in september

Aalsmeer – Het is al jaren een traditie. Op de eerste zaterdag van september wordt in Aalsmeer Centrum een grote braderie georganiseerd. Zo ook dit jaar, noteer zaterdag 2 september in de agenda. In de Zijdstraat, op het Molenplein en in de Dorpsstraat tot de Helling kan weer gestruind worden langs de kraampjes van ondernemers, verenigingen en goede doelen met van alles en nog wat. Koopjes scoren en genieten van lekkere dingen, zoals poffertjes en churro’s. Radio Aalsmeer zal weer op het Molenplein staan met live uitzendingen en op het plein zullen dit jaar ook verschillende kinderactiviteiten en optredens plaats gaan vinden. Bent u/jij erbij? Gezellig!

Kraam huren

Interesse in het huren van een kraam of grondplek? Er zijn nog enkele plekjes vrij. Mailen kan naar Richard Piller: marktpillie@gmail.com of bel met 06-39707735. Kijk voor meer informatie op de website: www.aalsmeercentrum.nl

Foto: www.kicksfotos.nl