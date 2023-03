Weer aanrijding op rotonde bij Dorpsstraat

Aalsmeer – Op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg met de Dorpsstraat is zondag 26 maart rond vier uur in de middag wederom een ongeval gebeurd. Een personenauto is in botsing gekomen met een lijnbus.

De bus van Connexxion reed op de vrije busbaan die recht over de rotonde loopt. De personenauto nam de rotonde en heeft de bus, aankomende vanaf de brug, over het hoofd gezien. De auto raakte de bus in de flank. De personenauto en de bus raakten zwaar beschadigd. Bij de bus is door de klap de glazen toegangsdeur geheel verbrijzeld. Zover bekend is bij de botsing niemand ernstig gewond geraakt. Wel was er sprake van enige verkeershinder. Vorige week gebeurde op exact dezelfde rotonde ook al een aanrijding.

Een getuige meldde dat de bus extreem hard moet hebben gereden. “Zeker geen 50 kilometer per uur! Al die bussen rijden hier als gekken. Het is echt wachten op een ernstiger ongeval.” Naar de exacte oorzaak van de botsing wordt onderzoek gedaan door de politie.

Fotograaf: VLN Nieuws